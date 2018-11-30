Киев запретил иностранцам въезд в Крым через Украину

Границу Украины с Крымом теперь могут беспрепятственно проходить только украинцы. Гражданам других государства пересекать рубеж запрещено. Об этом сообщили в пограничной службе страны.

Ограничения начали действовать с 29 ноября с вступлением в силу закона о введении военного положения в десяти областях, который будет действовать на протяжении 30 дней.

«Наши граждане могут беспрепятственно пересекать линию государственной границы, конечно соблюдая законы. Также Госпогранслужба особое внимание уделяет лицам, входящим в группы риска, и тщательно осматривает транспорт», – отметил зампредседателя погранслужбы Украины Василий Серватюк.

По его словам, украинские пограничники приведены в полную боевую готовность. «Основные усилия сосредоточиваются на дополнительном усилении границы и его режима. Привлекаются резервы и пограничные наряды, максимально используются системы освещения, в пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда осуществляется усиленный контроль», – добавил Серватюк.

Также Госпогранслужба усилила охрану объектов пограничной инфраструктуры, пунктов дислокации подразделений и складов с оружием.

Ранее о необходимости полностью закрыть границы на время чрезвычайного правового режима в стране, заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также анонсировал введение визового режима с Россией после окончания действия военного положения.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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