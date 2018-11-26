Порошенко поставил точку в керченской провокации: на Украине введено военное положение

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таким образом Порошенко утвердил ранее принятое решение на Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Военное положение введено до 25 января 2019 года.

По мнению подавляющего большинства экспертов, несмотря на то, что попытка незаконного прорыва в Азовское море – это далеко не последняя антироссийская акция киевского режима, целью вчерашней провокации в проливе было именно введение военного положения перед выборами. Таким образом, поставив подпись под документом, Порошенко решил конркетную политическую задачу.

В рамках военного положения перед Генштабом поставлена задача обеспечить противовоздушную оборону ключевых государственных объектов и провести частичную мобилизацию.

Кроме того, объявлены сборы резервистов для проведения учений.

Службе безопасности Украины поручено предпринять меры по усилению контрразведовательного, контрдиверсионного и антитеррористического режимов, а также обеспечить информационную безопасность по всей стране. В указ внесён секретный пункт, содержание которого не раскрывается.

Отдан приказ об усилении мер по охране границы с Россией.

Напомним, сегодня СБУ с подачи Порошенко возбудила уголовное дело по статье 437 УК Украины – «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

По словам российского политолога Павла Никанорова, украинский президент, таким образом, ужесточил меры, предусмотренные военным положением, и фактически отдал приказ силовикам на зачистку политического поля задолго до выборов главы государства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.18

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