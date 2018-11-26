Порошенко дал СБУ отмашку покончить с любым политическим инакомыслием на Украине

Служба безопасности Украины по следам вчерашнего конфликта в Керченском проливе возбудила уголовное дело, главным пунктом которого прописано усиление контрразведовательных мер по недопущению дестабилизации политической ситуации внутри страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело возбуждено по статье 437 УК «Незалежной» – «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

В «развязывании войны» собираются обвинить подданных России, а украинских граждан – в пособничестве РФ в целях дестабилизации на Украине.

«По факту агрессивных действий Российской Федерации в Керченском проливе следователями Службы безопасности Украины и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по статье 437 Уголовного кодекса Украины «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», зарегистрированного прокуратурой Южного региона», – говорится в сообщении и уточняется, что личный состав СБУ, вместе с МВД и вооружёнными силами, приведён в полную боевую готовность для проведения контрразведовательных операций с целью недопущения дестабилизации внутри государства.

По словам российского политолога Павла Никанорова, украинский президент, таким образом, ужесточил меры, предусмотренные военным положением, и фактически отдал приказ силовикам на зачистку политического поля задолго до выборов главы государства.

«Понятно, что цель вчерашней провокации Киева в Керченском проливе – это постараться за счёт введения военного положения продлить срок полномочий для неизбираемого Порошенко. Но это в широком смысле. А в узком, у СБУ здесь особая роль. Военному положению могут воспротивиться не только так называемые «изменники и сепаратисты», но и вполне патриотичные и влиятельные политики, однако, вместе с тем, – непримиримые противники Порошенко. Вот их и добавят в списки врагов государства, если они посмеют выступить с призывами к смене режима», – резюмировал эксперт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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