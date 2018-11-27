ФСБ: воды, куда вторглись корабли ВСУ, были российскими ещё до воссоединения с Крымом

На одном из задержанных в Черном море украинских судов российские военные обнаружили двух сотрудников службы безопасности Украины. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации.

«На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом», – сообщил Полянский. РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах Крыма сообщает, что общий экипаж трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море за незаконное пересечение российской границы, составляет 24 человека.

Стоит отметить, что, по словам Полянского, украинцы вошли в российские территориальные воды в месте, которое принадлежало России еще до присоединения Крыма в 2014 году. Их действия он назвал «грубейшей провокацией». Той же позиции придерживается и ФСБ. «Украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми ещё до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», – говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Как писал «Новый День», 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили границу России и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины настаивают на том, что предупредили российскую сторону о маневрах.

В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение, президент страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ, позже его утвердила Верховная рада.

МИД России заявил Украине протест и созвал экстренное заседание Совбеза ООН, однако на заседании проект российской резолюции решили не рассматривать.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 27.11.18

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