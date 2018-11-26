НАТО потребовало от России немедленно освободить украинские корабли вместе с экипажами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «нет никаких оправданий» действиям России во вчерашнем инциденте в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Столтенберг заявил по итогам внепланового заседания комиссии НАТО-Украина, где обсуждался конфликт с задержанием украинских катеров-нарушителей.

«Нет никаких оправданий применения Россией силы против украинских кораблей. НАТО призывает Россию немедленно освободить и украинских моряков, и корабли», – потребовал генсек Североатлантического альянса.

По сообщениям СМИ, сделать жёсткое заявление в адрес России Столтенберга в телефонном разговоре накануне заседания комиссии просил президент Украины Пётр Порошенко.

Как сообщал «Новый День», завтра в Киевском районном суде Симферополя пройдёт заседание по определению меры пресечения для моряков и командиров задержанных в Керченском проливе катеров-нарушителей.

Сегодня жители Керчи имели возможность наблюдать арестованные украинские корабли пришвартованными у причала береговой охраны.

Вчера ФСБ РФ подтвердила сообщение ВМС Украины о задержании российским спецназом двух новейших бронекатеров «Незалежной» и рейдового буксира, пытавшихся без разрешения прорваться в Азовское море через Керченский пролив.

Симферополь, Иван Капустин

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