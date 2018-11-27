В Симферополе заключены под стражу 12 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Все 12 украинских моряков, которых доставили сегодня в столицу Крыма для избрания меры пресечения, арестованы решением Киевского районного суда Симферополя за незаконное пересечение границы Российской Федерации.

Как сообщал «Новый День», первым был взят под стражу член экипажа буксира «Яни Капу» Владимир Варымез.

Сообщается, что вместе с Варымезом до 25 января 2019 года арестованы Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов и Роман Мокряк.

Арестованный командир малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Роман Мокряк ранее 5 лет прослужил в Крыму.

Приговоры выносили три судьи в трёх залах суда.

По данным крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, все арестованные направлены в СИЗО Симферополя.

Дело на моряков заведено по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Адвокаты некоторых арестованных намерены обжаловать решение суда.

В среду ожидается рассмотрение меры пресечения для других задержанных. 9 человек находятся в воинской части в Керчи. Трое – в госпитале.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины утверждают, что предупредили российскую сторону о маневрах. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение. Президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в десяти приграничных с Россией регионах на 30 дней и на побережье Черноморского и Азовского морей, позже его утвердила Верховная рада.

МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест. Москва потребовала созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН, однако на заседании проект российской резолюции отказались рассматривать.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.11.18

Суд в Симферополе отправил за решётку первого украинского моряка. / «Украина вас не оставит»: крымский омбудсмен обнадёжила задержанного матроса ВМСУ. / Климкин выразил уверенность в скором расчленении Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»