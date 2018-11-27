Суд в Симферополе отправил за решётку первого украинского моряка

Владимир Варымез, член экипажа буксира «Яни Капу», заключён под стражу решением Киевского районного суда Симферополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», матрос арестован на два месяца – до 25 января 2019 года.

«Ходатайство обоснованно и подлежит удовлетворению. Имеются основания для определения меры пресечения в виде заключения под стражу», – огласил вердикт судья Михаил Белоусов

Адвокат украинского моряка убеждал суд, что всё время следования буксира в пути Варымез не покидал свою каюту и не ведал о том, что происходит снаружи – тем более, что судно нарушает морские границы Российской Федерации. На этом основании защита сделала вывод, что у моряка не было злого умысла незаконно пересекать гарницу.

«Я считаю себя невиновным, потому что я выполнял приказы своего начальства. У нас была цель – довести буксир. А то, что не было договорённости, я об этом ничего не знаю», – обратился к судье Владимир Варымез.

Между тем, следствие и прокуратура настаивали на заключении моряка под стражу, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия, так как, являясь гражданином Украины, проживает недалеко от Крыма – в Одесской области.

Напомним, сегодня В Киевский райсуд Симферополя доставили 12 из 24 задержанных моряков украинских кораблей, пытавшихся без разрешения прорваться в Азовское море через Керченский пролив.

Часть моряков находится на территории воинской части в керчи. Трое – в госпитале.

Заседание по избранию меры пресечения задержанным проходит сразу в трёх залах суда.

Симферополь, Иван Капустин

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