Украинских моряков-нарушителей осудят в два приёма

В Киевский райсуд Симферополя доставили половину моряков с украинских кораблей-нарушителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с некоторым недоумением сообщила прибывшая к зданию суда крымский омбудсмен Людмила Лубина, предположив, что весь процесс потребует времени.

«Я точно не знаю, но доставят человек 10-12. Наверное, это связано с мерами безопасности. Представьте, сколько всего нужно, чтобы их привезти. Тем более, что по процессу ничего не нарушается. Меру пресечения должны избрать в течение трёх суток», – подсчитала Лубина.

Другая часть задержанных, выяснила омбудсмен, находится сейчас на территории одной из российских воинских частей. Пообщаться с ними у уполномоченного по правам человека в Крыму пока не получилось.

Как известно, трое моряков находятся в госпитале, но по заверению Лубиной, с ними почти всё в порядке.

«Повреждены мягкие ткани, кости целы, сухожилия – нормально. Думаю, дня три-четыре – и их уже будут выписывать», – сослалась на медиков омбудсмен.

Лубина прибыла к зданию суда с целью пообщаться с задержанными украинскими моряками.

Как сообщал «Новый День», моряки признались в сознательном провоцировании российских пограничников. В Киеве поспешили заявить, что признание сделано под давлением российских спецслужб.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.11.18

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