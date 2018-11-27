Задержанные украинские моряки признались в провокации. В Киеве заистерили: «На них давят»

На обнародованных ФСБ России кадрах допроса моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей украинских Военно-морских сил военнослужащие сознались в провокации, осуществленной по приказу командования.

Один из них – капитан третьего ранга Владимир Лесовой (по данным российской спецслужбы, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины) сообщил, что украинские военные суда пересекли госграницу России и сознательно игнорировали полученные по УКВ-радиостанции запросы кораблей российской погранслужбы об остановке. По словам моряка, он осознавал, что действия украинской группировки кораблей в Керченском проливе носят провокационный характер. Военнослужащий также рассказал, что выполнял приказ по переходу кораблей из Одессы в Мариуполь. По его словам, на борту находилось стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами.

Второй украинский силовик, Андрей Драч, который, по информации ФСБ, является сотрудников СБУ, и матрос Сергей Цыбизов также подтвердили, что украинские суда нарушили госграницу РФ и вошли в ее территориальные воды. По их словам, они неоднократно слышали требование российских пограничников покинуть территориальные воды России, а затем остановиться и ждать дальнейших указаний. Драч при этом отметил, что приказ о провокации в Черном море был получен 23 ноября.

Ранее российская спецслужба заявила, что «провокационные действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей». По данным ФСБ, провокацию координировали два сотрудника Службы безопасности Украины, прикомандированные к экипажам военных катеров. Сегодня глава СБУ Василий Грицак подтвердил присутствие сотрудников украинской спецслужбы на задержанных Россией кораблях. По его словам, они выполняли «служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС». Об этом говорится в заявлении СБУ.

Между тем в Киеве поспешили заявить, что задержанные украинские моряки давали показания под давлением. Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил о наличии «определенных доказательств о предоставлении неправдивой информации нашими матросами», передает «Интерфакс-Украина». Он уверяет, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, поэтому на них оказывается давление.

Как информировал РИА «Новый День», 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины утверждают, что предупредили российскую сторону о маневрах. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение. Президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в десяти приграничных с Россией регионах на 30 дней и на побережье Черноморского и Азовского морей, позже его утвердила Верховная рада.

МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест. Москва потребовала созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН, однако на заседании проект российской резолюции отказались рассматривать.

Москва, Киев, служба информации РИА «Новый День»

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