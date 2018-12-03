Задержанным в Керченском проливе украинским военным предъявили обвинения

Всем арестованным украинским морякам после происшествия в Керченском проливе предъявлены обвинения. Об этом сообщил адвокат одного из военнослужащих ВМС Украины Николай Полозов.

По словам защитника, украинским военным выдвинули обвинение сразу после ареста 27 ноября. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Адвокат добавил, что пока он не может попасть к подзащитному в СИЗО «Лефортово» и не знает, признал ли кто-то вину или никто ее не признает, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что не в курсе, передавались ли материалы дела в Москву.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины утверждают, что предупредили российскую сторону о маневрах. В результате три корабля и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело. Позднее все задержанные были арестованы судом в Симферополе и Керчи до 25 января 2019 года. Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово». Трое раненых военнослужащих при этом содержатся в госпитале СИЗО «Матросская тишина».

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в десяти приграничных с Россией и Приднестровьем регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей на 30 дней, позже его утвердила Верховная рада.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее спланированной провокацией Порошенко в преддверии президентских выборов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.18

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