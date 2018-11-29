Арестованных в Крыму украинских военнослужащих этапировали в Лефортово

Моряков ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе и приговорённых к аресту в Симферполе, вывезли в Москву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Facebook написал адвокат командира катера «Бердянск» лейтенанта Романа Мокряка Джемиль Темишев.

«Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово сообщили. Сегодня из-за «технических мероприятий» Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия», – сообщил Темишев.

Ранее о возможности этапирования в Москву 24 украинских военнослужащих в своей традиционной манере сообщил известный либеральными взглядами адвокат Николай Полозов, защищавший в своё время участниц группы «Пусси Райот».

«Существует потенциальная опасность, что их вывезут на материк. И тогда вся схема с нынешними адвокатами может поломаться. Надо будет искать адвокатов на месте. Я не хочу сказать, что все коллеги сотрудничают с ФСБ, но бывает, что адвокаты работают не в интересах своего доверителя. Конечно же органы заинтересованы в том, чтобы именно такие адвокаты входили в процесс и разваливали его изнутри. Также подсаживают специальных заключенных, которые обрабатывают. Будет вестись работа по дезорганизации и разобщению», – утверждал Полозов.

Официального подтверждения возможного вывоза арестованных в Москву, а также объяснения причин этапирования пока не поступало.

Напомним, вечером 25 ноября российские пограничники применив силу задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законное требование остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи.

МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест. В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии и ввел в десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей военное положение на 30 дней. Все 24 задержанных украинских моряков решением судов Керчи и Симферополя отправлены под арест до 25 января.

Президент Владимир Путин, комментируя накануне события в Керченском проливе, заявил, что украинскому президенту Петру Порошенко нужна была провокация в преддверии президентских выборов из-за его низкого рейтинга.



Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.11.18

И тут своровал: «бронекатера», произведённые на заводе Порошенко, оказались из обычной стали. / Порошенко выписал попавшим в СИЗО морякам по 1700 у.е.. / «Не надо бежать в магазины»: Порошенко призвал украинцев не скупать соль и спички. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»