В Крыму подтвердили отправку арестованных украинских моряков в Москву

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина подтвердила перевод всех 24 задержанных в Керченском проливе и арестованных судом украинских военнослужащих из СИЗО Симферополя в Москву. Среди них и двое сотрудников СБУ, находившихся на кораблях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о месте, где продолжатся судебные заседания по делу, не сообщается.

«Все моряки и сотрудники СБУ будут переведены в Москву. Дело ведется на самом высоком уровне целой группой из московских и крымских следователей», – цитирует Лубину Крыминформ.

Напомним, вчера адвокат командира катера «Бердянск» лейтенанта Романа Мокряка Джемиль Темишев сообщил, что моряков ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе и приговорённых к аресту в Симферполе, этапировали в Лефортово.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.11.18

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