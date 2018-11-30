Подозреваются в геноциде: прокуратура ЛНР потребует выдачи двух сотрудников СБУ, задержанных на бронекатерах

Два сотрудника сотрудника СБУ, выявленные в составе экипажей судов, задержанных в Керченском проливе, подозреваются в преступлениях на территории народных республик Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по предварительной информации, контрразведчики Андрей Драч и Василий Сорока разоблачены как каратели, принимавшие активное участие в АТО. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

«Сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР получена информация о том, что двое сотрудников военной контрразведки СБУ, задержанных 25 ноября в составе экипажей трех кораблей ВМС Украины в Азовском море, ранее принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Это Андрей Леонидович Драч и Василий Викторович Сорока», – говорится в сообщении прокуратуры республики.

В данный момент сотрудники ведомства проводят дополнительную проверку полученной информации.

«В случае ее подтверждения, указанные сотрудники СБУ будут вызваны в Генеральную прокуратуру ЛНР для дачи показаний по существу, в рамках возбужденных ранее уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 440 УК ЛНР – «Геноцид» и частями 1 и 2 статьи 439 УК ЛНР – «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»», – заявили в Генпрокуратуре ЛНР.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что «провокационные действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей». По данным спецслужбы, провокацию координировали два сотрудника Службы безопасности Украины, прикомандированные к экипажам военных катеров.

Позже глава СБУ Василий Грицак подтвердил присутствие сотрудников украинской спецслужбы на задержанных Россией кораблях. По его словам, они выполняли «служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.11.18

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