Киев засекретил неудавшийся поход своей «эскадры» на Азовское море

Военно-морское ведомство Украины спрятало от глаз общественности планы, обстятельства и подробности своего провокационного маршрута через Керченский пролив в Азовское море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент Порошенко приказал наложить на них гриф «секретно».

«В соответствии со статьей 1.1.3 свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного Службой безопасности Украины от 12 августа 2005 года №440, запрашиваемая информация относится к содержащей государственную тайну в сфере обороны страны», – пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в ответ на направленные запросы.

Как сообщал «Новый День», Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что «Незалежная» не откажется от прохода кораблей своих военно-морских сил в Азовское море через Керченский пролив.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР заявила, что два сотрудника СБУ, выявленные в составе экипажей судов, задержанных в Керченском проливе, подозреваются в преступлениях на территории народных республик Донбасса. По предварительной информации, контрразведчики Андрей Драч и Василий Сорока разоблачены как каратели, принимавшие активное участие в АТО.

Позже житель Донецка опознал в задержанном украинском моряке пытавшего его сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Вскоре после задержания украинских моряков, он обратился в Федеральную службу РФ (ФСБ) и заявил, что узнал в одном из них человека, который пытал его в Бердянске.

Напомним, во время следствия украинские военнослужащие сознались в провокации, осуществленной по приказу командования.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.12.18

Сестра Надежы Савченко: Порошенко – ничтожный марионетка в сравнении с Путиным. / Порошенко расторг договор дружбы с Россией и «устремился» в Европу. / Украинская армия готовит масштабный теракт и прорыв к российской границе по побережью Азовского моря. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»