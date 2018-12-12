Командир группы украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, не признает вину

Денис Гриценко, который командовал украинскими кораблями, нарушившими границу России в Керченском проливе, считает себя военнопленным и не признает вину. Об этом рассказал его адвокат Николай Полозов.

Защитник встречался с задержанным в СИЗО Лефортово, тот заявил, что не считает себя преступником. «На очередном допросе он (Гриценко – прим. ред.) заявил под протокол, что является военнопленным», – написал адвокат на своей странице в Facebook.

Полозов также отметил, что при задержании, со слов подзащитного, силу не применяли. «Также не было применено силы и со стороны спецназа, который этапировал. В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно», – пишет адвокат

Кроме того, адвокат офицера СБУ Василия Сороки Сергей Бадамшин сообщил РИА «Новости», что его подзащитный отказался от дачи показаний. «Сорока, который содержится в «Матросской тишине», воспользовался 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников», – пояснил Бадамшин.

Как писал «Новый День», утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти украинских областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

По словам главы следственного управления ФСБ Михаиа Шишова, Киев пытается представить задержанных моряков как военнопленных, однако они обвиняются в совершении уголовного преступления. Шишов напомнил, что на основании Конвенции об обращении с военнопленными арестованные не могут считаться военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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