Вице-адмирал ВМФ РФ: Керченская провокация – удар по Крымскому мосту

Главной целью провокационных нападок со стороны Украины был мост через Керченский пролив. Такое заявление сделал первый заместитель главы департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ вице-адмирал Алексей Вольский на брифинге в МИА «Россия сегодня».

«Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост», – сказал он. По его словам, провокации в районе Керченского пролива усилились в августе, передает РИА «Новости». В частности, украинские пограничные катера угрожали российским кораблям огнем на поражение и демонстрировали артиллерийские установки, приведенные в боевую готовность. При этом российские пограничники никогда не угрожали украинским морякам, подчеркнул Вольский.

Как писал «Новый День», утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти украинских областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.18

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