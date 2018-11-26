Позорная капитуляция: украинские моряки перешли на русский язык во время столкновения в Керченском проливе

Стали известны подробности задержания нарушивших государственную границу России украинских кораблей. Командир одного из катеров добровольно сдался российским силовикам. Кроме того, капитан ВМСУ со страху забыл мову и перешел на русский язык при захвате судна.

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по республике Крым, в Черном море были задержаны два катера и буксир украинских ВМС. Корабли будут доставлены в Керченский порт. По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322, передает ТАСС.

Речь идет о бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь» и рейдовом буксире «Яни Капу. При этом «Бердянск» российские силовики взяли абордажем, в то время как Командир «Никополя» добровольно сдался в плен, сообщает «Политнавигатор».

Примечательно, что командовать катерами поставили молодых лейтенантов, которых, как ранее заявлял член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, «российские пограничники боятся». «Я лично знаю многих офицеров, и знаю, что они по-военному злые, хотят реванша за то унижение, которое они испытали в феврале-марте 2014 года, и у них есть тот драйв, без которого невозможна победа», – говорил Клименко.

Кроме того, стал известен еще один нелицеприятный для украинского руководства факт. Один из капитанов перешел на русский язык после того, как был атакован российскими силовиками. На аудиозаписи переговоров пограничников с украинскими моряками слышно, как военных просят остановиться, иначе будет открыт огонь. В ответ с одного из украинских кораблей на ломанном украинском языке говорят, что не собираются применять оружия, «вооруженной агрессии не имею и артустановками не обладаю». Однако затем командир корабля переходит на русский язык: «Мне нужна помощь! Мы тонем! Нуждаемся в помощи!». Вероятно, эта фраза прозвучала после того, как пограничный корабль ВМФ РФ пошел на столкновение с украинским буксиром.

Напомним, в начале октября командир малого бронированного артиллерийского катера «Кременчуг» Александр Регула говорил о решимости украинского флота захватить Азовское море и «освободить» Крым. «Мы не дадим россиянам сделать Азов своим озером! Море было, есть и будет нашим. А дальше – посмотрим. Может, еще и на Крым дальше пойдем. «Отжимать» обратно. Да просто хочу заверить, что все будет хорошо. И все-таки наша страна встанет с колен. У нас все будет замечательно», – заявил Регула.

В субботу утром украинские военные бронекатера грубо нарушили границу России, попытавшись прорваться в Азовское море, но были остановлены российскими пограничниками. Предприятие «Крымские морские порты» было вынуждено закрыть Керченский пролив для грузовых судов, а проход под Крымским мостом был перекрыт сухогрузом. Чтобы обезопасить гражданские суда, два российских ударных вертолета загнали украинские бронекатера-нарушители на якорную стоянку, а штурмовики Су-25 взяли их на прицел. Между тем, подходы к Крымскому мосту и Керченскому проливу оказались забиты гражданскими судами.

Керчь, Служба информации РИА «Новый День»

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