«Азов будет нашим!» Командир украинского бронекатера впал в эйфорию

Разрешение Москвы на проход украинских военных кораблей через Керченский пролив вдохновило офицеров флота «Незалежной» на смелые провокационные заявления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», командир малого бронированного артиллерийского катера «Кременчуг» Александр Регула сообщил о решимости украинского флота захватить Азовское море и «освободить» Крым.

«Мы не дадим россиянам сделать Азов своим озером! Море было, есть и будет нашим. А дальше – посмотрим. Может, еще и на Крым дальше пойдем. «Отжимать» обратно. Да просто хочу заверить, что все будет хорошо. И все-таки наша страна встанет с колен. У нас все будет замечательно», – цитируют командира катера украинские СМИ.

Регула утверждает, что «Кременчуг» под его командованием сопровождал недавний проход украинских военных судов – поисково-спасательного судна A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец» – в Азовское море. При этом корабль якобы остался «невидимым» для российских пограничников благодаря «специальной геометрии», «радиопоглощающих обводов корпуса и покраски катера».

«Мы подошли вообще незамеченными (до Керченского пролива). Уже потом они нас увидели – давали координаты, но мы, конечно, им не отвечали. Мы же шли в режиме «радиомолчания». Они сначала думали, что это их собственные корабли пограничников», – заявил Регула.

Командир катера утверждает, что из-за того, что судно было замечено не сразу, на одном из российских кораблей началась паника.

«Когда я ночью подходил к боку одного тральщика, они играли боевую тревогу. Потому что они меня увидели, когда я уже был рядом. Они начали судорожно по палубе бегать, думать, что делать – но я уже был возле них», – хвалится командир катера.

Напомним, корабли ВМС Украины в сентябре вошли в исключительную экономическую зону России, а затем прошли под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ. После этого в ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных прецедентов». О выходе кораблей в Азовское море торжественно сообщил президент Украины Петр Порошенко, обратившись с поздравлением к экипажам кораблей. Поход проходил под наблюдением американского самолета-разведчика.

В Росморречфлоте сообщили об обязательной оплате за лоцманское сопровождение, однако в ВМСУ отрицают, что за проход арками Крымского моста пришлось платить. Тем не менее, признают, что лоцман был действительно принят на борт по требованию российской стороны.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.10.18

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