Шутки в сторону: корабль ВМФ России взял на таран судно украинского флота

Российский пограничный корабль протаранил и повредил буксир сопровождения украинских бронекатеров, воспрепятсвовав их проходу через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает командование ВМС Украины.

Киев решил усилить свою военно-морскую группировку в Азовском море и приказал перебросить из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» в сопровождении рейдового буксира «Яны Капу».

На эти действия отреагировали в ФСБ России, заявив, что три украинских военных корабля без предупреждения нарушили российскую границу.

«Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», – сообщили в ФСБ, добавив, что Украина не запрашивала разрешения на проход, а «корабли опасно маневрируют, не подчиняясь законным требованиям российских властей».

Позже украинская сторона обвинила пограничный корабль ВМФ РФ в том, что он пошёл на столкновение с украинским буксиром.

«Вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ – пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст», МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями», – заявляют украинские военные и уверяют, что командование российского флота «про намерение осуществлять переход заранее было проинформировано согласно международных норм с целью обеспечения безопасности судоходства».

«Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и Командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам», – угрожают в ВМС Украины.

Напомним, это уже не первая провокация Украины с направлением своих военных кораблей через Керченский пролив. Однако впервые Киев делает это без предупреждения.

Как сообщал «Новый День», в сентябре корабли ВМС Украины – поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России, а затем прошли под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ.

В ВМС Украины поспешили обвинить РФ в создании «опасных прецедентов».

О выходе кораблей в Азовское море торжественно сообщил президент Украины Петр Порошенко, обратившись с поздравлением к экипажам кораблей.

Поход проходил под наблюдением американского самолета-разведчика.

Симферополь, Валентин Карамазов

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