«Зря не потопили»: юристы обласканной украинской «эскадры» готовят иск к России за нарушение морского права

В личный состав проследовавших под Крымским мостом кораблей ВМСУ были включены представители прокуратуры Южного региона Украины для «фиксации мнокочисленных нарушений со стороны РФ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», юристы, специализирующиеся в вопросах международного морского права, уже готовят материалы для подачи исков в европейские суды.

«Для фиксации соблюдения Российской Федерацией Конвенции ООН и международных соглашений, документирования возможной противоправной деятельности со стороны представителей оккупационных войск во время прохода Керченского пролива кораблями ВМС ВСУ, на борту одного из судов все время находились представители военной прокуратуры Южного региона Украины под руководством полковника юстиции Плешка Е.А., который специализируется на международном морском праве», – говорится в сообщении, распространённом пресс-службой военной прокуратуры.

Сообщается также, что с обвинениями в адрес Москвы за «препятствование судоходству и создание опасных инцидентов на морях» выступит с трибуны Генассамблеи ООН прибывший в США президент Украины Пётр Порошенко.

По мнению экспертов, Киев упорно создаёт правовые основания для признания вод Азовского моря и Керченского пролива – международными, чтобы в дальнейшем, провокациями подвести Россию под новые международные санкции.

«Вот, зря не потопили сразу! – реагируют на известие пользователи рунета. – Известно же: «Куда бандеру ни целуй...». А тут сопроводили, обласкали, лоцмана дали – только ручкой не помахали. Не отстанут они от нас, пока не получат в зубы один раз и надолго».

В свою очередь, председатель общероссийского движения поддержки флота, капитан 1 ранга Михаил Ненашев заявил накануне в эфире телеканала «Россия», что «украинская бандеровская власть ищет, какую бы твердую валюту предложить Западу».

«Терпение наших властей безразмерно. Мы разрешили украинцам что-то слепить на Азовском море. Почему разрешили? Керченский пролив – это наши территориальные воды…», – подчеркнул Ненашев, напомнив, что, несмотря на значительное техническое отставание, армия «Незалежной» насчитывает 250 тысяч военных.

Как сообщал «Новый День», крымский политик Леонид Грач предупредил о вероятности серьезных последствий, если Россия продолжит потакать военным планам Киева в Азовском море.

«России давным-давно надо было показать характер. Ведь в 2014 году Россия поддержала решение крымчан, и нужно, чтобы в руководстве страны стояли на этом до конца. По сути – уступки со стороны России «трепят» Крым, помимо всего прочего. Потому что всё то, что сегодня происходит в Азовском море, это напрямую касается Крыма. Украинская группировка наращивается для того, чтобы показать «кузькину мать», которая выйдет России боком. Потому что если в Азовском море начнутся военные действия – а потенциально они могут начаться – России придется отвечать. И тогда сюда примчится американский флот, прилетит американская авиация. Мы затягиваем петлю на нашей шее», – резюмировал Грач.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.09.18

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