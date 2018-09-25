В США есть журнал, который верит в решительность Москвы

В США дали оценку боеспособности украинских кораблей и спрогнозировали итог возможного столкновения с российским флотом в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии журнала «The American Conservative», небольшое количество кораблей ВМСУ не являются серьезным противником для российской группировки. Поэтому для их уничтожения понадобятся «считанные минуты». Та же участь ожидает и предполагаемую военно-морскую базу Украины в Азовском море.

Также в издании усомнились в целесообразности отправки флота США для «защиты прав Украины в море, которое было исторически русским».

Между тем, в России все чаще раздаются голоса экспертов и политиков о возможных серьезных последствиях для России, если она продолжит потакать провокациям киевского режима в Азовском море, а шире – в Крыму и Донбассе.

Напомним, конфликт между Россией и Украиной в Азовском море обострился после похищения сейнера «Норд» по приказу из Киева. Российские пограничники, согласно договору об использовании акватории, стали чаще останавливать и досматривать суда, следующие в украинские порты.

В Киеве, под предлогом того, что осмотры якобы повлияли на экономику страны, распорядились о создании базы ВМСУ в Азовском море и наращивании военной группировки.

Предполагается, что основой базы станут корабли ВМС Украины – поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец». 22 сентября им позволили пройти под арками Крымского моста в сопровождении береговой охраны Погрануправления ФСБ РФ. После чего в ВМСУ сообщили о создании «опасных прецедентов» со стороны России, а в военной прокуратуре пообещали использовать полученные сведения для того, чтобы выдвинуть очередные обвинения против РФ за якобы препятствование судоходству.

Как уже сообщал «Новый День», крымский политик Леонид Грач не исключил серьезных последствий для Крыма и России в целом, если российское руководство продолжит потакать военным планам Киева в Азовском море.

Напомним, по сообщениям СМИ, Украина планирует создать в Азовском море группировку для досмотра судов, следующих в российские порты.

Москва, Дмитрий Нестеренко

Москва. Другие новости 25.09.18

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