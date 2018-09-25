Ведущий центрального ТВ открыто возмутился политикой Кремля в Донбассе

В Киеве смеются над заявлениям российских политиков, угрожающих официальным признанием народных республик Донбасса и «последствиями для украинской государственности» в случае обострения конфликта в ЛДНР.

Такое мнение выразил российский журналист и ведущий ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шейнин уверен, что представителям российской стороны следует оказаться от подобных заявлений, либо поспособствовать принятию реального решения по республикам Донбасса.

«Это уже нужно либо сделать, либо прекращать использовать: «А мы тогда признаем…». Либо давайте признаем, либо пока давайте не будем про это разговаривать», – считает журналист.

При этом он согласился с тем, что подобные заявления изначально действительно влияли на Киев. Но так как подобные планы так и не осуществились, а подобные угрозы продолжают озвучиваться, всерьез их киевский режим не воспринимает.

«Потому что они перестали временно этого бояться, и чем больше мы эту «пугалку» произносим, ничего не делая, тем, мне кажется, мы больше даем повода повеселиться этим товарищам. Это, честно говоря, мое личное мнение», – заявил Шейнин.

Напомним, накануне о возможном признании ДНР и ЛНР как независимых государств заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он предостерег руководство Украины от агрессивных действий по отношению к жителям Донбасса, подчеркнув, что в ином случае руководство РФ, после ноябрьских выборов в республиках, признает и ДНР, и ЛНР. Для этого, по его словам, в Госдуме готовится соответствующий проект заявления.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о серьезных последствиях для украинской государственности, если Киев позволит себе военные провокации против ЛДНР во время ЧМ-2018. Сохраняется ли актуальность этой угрозы для Украины и после блистательно проведенного чемпионата – не сообщается.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 25.09.18

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