«Как тебе такое, Мария Захарова?» Украина намерена досматривать российские суда в Азовском море

В Азовском море может появиться украинская военная группировка для досмотра судов, следующих в российские порты.

Напомним, согласно договору между РФ и Украиной по использованию акватории, остановки судов для осмотров являются законными. Российские пограничники стали чаще досматривать суда, следующие в украинские порты, после похищения сейнера «Норд» – в рамках мероприятий по усилению мер безопасности. Для Украины это обернулось экономической катастрофой: судовладельцы стали отказываться от сотрудничества с украинскими портами из-за громадных убытков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас Украина не имеет возможности досматривать суда в Азовском море из-за отсутствия техники. Однако, по информации «Московского комсомольца», вскоре Киев получит от США два из десяти обещанных американских патрульных судов типа Island образца 1985 года. Кроме того, Дания продаст Украине за 102 миллиона евро три минных тральщика, выведенные из состава датского флота в 2012 году.

«К чему готовится Украина? Отнюдь не к большой «горячей» войне: в ней у катеров и тральщиков мало шансов. На Азовском море с марта идет полноценный экономический конфликт – сторожевые суда готовят к участию в нем», – предполагает издание.

Напомним, вчера на брифинге в Санкт-Петербурге, комментируя досмотры судов, следующих в украинские порты, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в своём фирменном ироничном стиле дала отповедь западным и украинским СМИ. Она подчеркнула, что, во-первых, Россия имеет на это законное право, а во-вторых, – украинская сторона, чьи представители выступают с открытыми угрозами в отношении Крымского моста и другой инфраструктуры, сама виновата в таком развитии ситуации. Кроме того, Захарова намекнула, что эти меры предприняты, в том числе, и в отместку за захваченный полгода назад керченский сейнер «Норд» вместе с экипажем.

В свою очередь, российские комментаторы в соцсетях, реагируя на сообщение о намерениях Украины, причем на законных основаниях, тоже досматривать суда, следующие в порты России, отреагировали с не меньшей, чем у Захаровой, иронией: «Как тебе такое, Мария Захарова! Оказывается, они тоже имеют полное право досматривать наши грузы. Вот тебе раз! А рыбаки-то наши, вместе с судном, – как сидели в плену, так и сидят с марта…».

Между тем, в Европарламенте заявили о том, что вынужденное повышение мер безопасности со стороны России в Азовском море (что в Евросоюзе расценили как «усиление военного присутствия») вызывает озабоченность представителей европейского органа власти. Документ, в котором отразилась позиция Евросоюза по конфликту в акватории, был опубликован на сайте парламента по итогам восьмого заседания парламентского комитета Ассоциации Украина – Европейский союз. Несмотря на реакцию Евросоюза, отношения между Украиной и Россией в акватории не предусматривают международного вмешательства и урегулирования, так как море считается внутренним.

Ранее в Киеве заявили о готовности противостоять России в Азовском море, для чего должна быть создана военно-морская база. В Госпогранслужбе пообещали сформировать тысячную группировку спецназа для выполнения заданий в Черном и Азовском море. К границам Крыма были переброшены диверсионно-разведывательные группы СБУ. Также началась переброска артиллерийских катеров.

Киев, Леонид Маковецкий

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