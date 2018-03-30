Москва сдала Азовское море Украине

Возвращение в Крым захваченного украинскими пограничниками рыболовецкого сейнера «Норд» и его экипажа может затянуться, так как рычаги влияния российских дипломатов на Украину в этом вопросе не столь очевидны. Такое мнение высказал российский политолог Павел Никаноров.

«Демонстративные и наглые действия украинских пограничников, захвативших наш сейнер вместе с керченским экипажем, говорят о том, что Москва не в состоянии обеспечить безусловную безопасность в промысловых зонах у берегов Крыма. Не говоря уже о том, что, судя по последним дежурным протестам МИДа, не может быть и речи о силовом освобождении взятых в заложники крымчан», – считает эксперт.

По словам Никанорова, «можно сколько угодно кивать на коварство и вероломство бессовестных соседей, но новая реальность заключается в том, что наши рыбаки уже не могут вести безопасный промысел в исторически собственных водах».

«Крымская часть» нейтральной зоны Азовского моря, вместе с его богатствами, практически сдана Украине», – делает вывод политолог.

Как уже сообщал «Новый День», средний черноморский сейнер «Норд» (порт приписки Керчь, до 2014 года ходил под флагом Украины, после присоединения Крыма к России перешел под юрисдикцию РФ) был задержан украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря 25-го марта.

Судно вместе с экипажем (10 человек, все жители Керчи) было отконвоировано в порт Бердянска. Украинская сторона инкриминирует рыбакам нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а капитану – нарушение порядка въезда, но с целью причинения вреда интересам государства (отсутствие украинских паспортов и разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск). Команде запрещено покидать сейнер. Между тем, украинская сторона планирует конфисковать «Норд». Соответствующее ходатайство уже направлено в Херсонский суд прокуратурой несуществующей Автономной республики Крым, базирующейся на Украине.

В свою очередь, Управление ФСБ РФ по РК возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

В министерстве иностранных дел России сравнили действия сотрудников Госпогранслужбы «Незалежной» с поведением сомалийских пиратов и потребовали вернуть захваченный сейнер с экипажем. Реакции украинских властей на это заявление пока не последовало. На данный момент единственным положительным сдвигом стало разрешение доставить на борт «Норда» продукты питания и воду для полуголодных рыбаков, а также медикаменты для одного из членов команды, имеющего проблемы с давлением. Отметим, что власти Крыма пытаются самостоятельно помочь морякам. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, их семьям выделят по 100 тысяч рублей. Кроме того, местные власти находятся на связи с экипажем.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 30.03.18

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