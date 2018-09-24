Россия не ответила на провокации Украины: блокада Бердянска и Мариуполя – миф

Широко растиражированная Киевом и средствами массовой информации «полная блокада украинских портов в Азовском море» не соответствует действительности.

Как сообщал «Новый День», ранее украинская сторона не раз заявляла о «неправомерных остановках судов и препятствовании» Россией доставки грузов через Керченский пролив и по Азовскому морю в Бердянск и Мариуполь.

Кроме того, подобная «тактика Москвы» расценивалась как месть за арест в марте прошлого года керченского сейнера «Норд» вместе с экипажем, а позже – российского танкера «Механик Погодин». Сообщалось о параличе грузоперевозок и, как следствие, об огромных убытках, которые несет экономика Украины за свои необдуманные действия.

На днях, одной из причин длительных проверок судов, следующих в порты Украины, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала постоянно звучащие из Киева открытые угрозы в отношении Крымского моста и другой инфраструктуры.

Однако на практике эти дополнительные проверки не приносят урона украинской экономике и никак не принуждают киевский режим прекратить антикрымские провокации.

Об этом в украинском телеэфире рассказал Александр Мирошниченко – представитель мариупольского ООО «Маритайм Логистикс», оказывающего услуги судовладельцам.

«Экспорт сельхозпродукции через украинские порты только вырос, представители компании даже стараются избегать термина «блокада», – цитирует «ПолитНавигатор» авторов сюжета из «Громадського ТВ».

«Всё вежливо, без каких-либо угроз. Проверяются и суда, которые идут в мелководные порты РФ – Таганрог, Ростов. Суда, идущие и к нам, и в их сторону, одинаково стоят. Я думаю, что это не создано специально, чтобы подавить рынок на Украине. В целом на номенклатуру рынка повлияло не сильно, потому как суда приходят, разгружаются – выгружаются, процесс идёт дальше», – подтверждает Мирошниченко.

«Есть определённые условия, которые поставила украинская сторона по проходу Керченского канала – суда проверяются, бывает быстро, бывает медленно. От одних до четырёх суток, зависит от очерёдности и количества судов, которые накапливаются, и от погоды», – добавил представитель мариупольской фирмы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.09.18

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