Украина сколачивает тысячную группировку спецназа на азовско-черноморском направлении

Киев формирует мощную диверсионную группировку вокруг крымских границ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас Украина срочно наращивает силы спецопераций в Черном и Азовском морях. В азовскую акваторию уже направлено 270 бойцов морского спецназа.

По планам главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, группировка спецназа будет расширена до 1000 человек в ближайшее время.

Напомним, ранее на границу с Крымом в районе погранпереходов прибыли диверсионно-разведывательные группы СБУ. По данным министерства госбезопасности ЛНР, до этого диверсанты устраивали террористические акты в Донбассе.

Также об усилении военной группировки на Азовском направлении сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко. По данным замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, в акваторию переброшены два бронированных катера «Лубны» и «Кременчуг» – они выполняют задачи у Бердянского порта. Планируется их усиление другими судами.

По задумке украинских властей, ВСУ должны взять под контроль Азовское море и не допустить осмотров судов, следующих в украинские порты. Провокации против российских военных, с целью вынудить их на масштабный ответ, могут последовать в любой момент.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 14.09.18

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