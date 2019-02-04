Украина возвела пять патрульных башен на берегах Азова и приценивается к 22 французским катерам

Начальник государственной пограничной службы украины Пётр Цигикал заявил об окончании строительства пяти наблюдательных башен вдоль украинского побережья Азовского моря.

Кроме того Киев ведёт с Парижем переговоры о закупке 22 патрульных катеров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил телезрителям «Пятого канала», принадлежащего Петру Порошенко.

«Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы», – доложил Цигикал, добавив, что «при содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнёрами о закупке 22 современных патрульных кораблей».

Кроме того, глава погранслужбы объявил о приведении в полную боевую готовность оставшихся украинских бронекатеров в связи «агрессией России в Керченском проливе» и усилении их новыми катерами и кораблями.

По всей видимости, речь идёт о переброске остатков флота из Одессы в Азов железнодорожным транспортом.

По словам экспертов, возведение башен не имеет никакой практической цели, так как визуальное наблюдение за противником с башен практиковалось во времена, когда не было современных средств обнаружения, которые, в свою очередь, благодаря своим характеристикам, не нуждаются в стационарном размещении на высоте нескольких метров.

Напомним, в сентябре прошлого года Петр Цигикал объявил, что Киев формирует мощную диверсионную группировку вокруг крымских границ и срочно наращивает силы спецопераций в Черном и Азовском морях. В азовскую акваторию уже направлено 270 бойцов морского спецназа. Говорилось о наращивании группировки спецназа до 1000 человек «в ближайшее время».

В 2017 году Цигикал грозился истратить 500 миллионов гривен на возведение стены вдоль границы с Россией.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.02.19

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