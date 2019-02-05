Порошенко набирает команду добровольцев – штурмовать Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отправку добровольцев в Керченский пролив, чтобы «отстоять свободу мореплавания». Об этом руководитель «Незалежной» заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам Порошенко, Украина не откажется от прохождения своих кораблей через Керченский пролив. Он с уверенностью заявил, что украинские корабли «точно пойдут» через Керченский пролив, однако предпочел не раскрывать, когда это произойдет. «Я не буду вам говорить когда, поскольку пойдут только добровольцы», – сказал украинский президент. Порошенко допустил, что на судах будут журналисты и эксперты ОБСЕ.

Президент Украины подчеркнул, что Киев будет «требовать обеспечения свободного использования (Керченского пролива. – прим. ред.) в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания».

Как сообщал РИА «Новый День», в конце января спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер поддержал идею отправки наблюдателей в Азовское море на военных судах ВМС Украины, отдав, таким образом, судьбы европейцев в руки неуравновешенных украинских капитанов технически несовершенных украинских бронекатеров. Вместе с тем, Волкер указал, что размещаться они должны по приглашению исключительно Киева и на украинской части акватории моря.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг предложение Москвы об одновременном участии западных наблюдателей с российской стороны акватории.

В свою очередь, Россия выступает категорически против полномасштабной и долгосрочной западной миссии в Азовском море с непосредственным участием Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что свобода судоходства в Керченском проливе была всегда, украинские корабли спокойно ходят и ходили через пролив.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. Позднее все задержанные были арестованы до 25 января 2019 года. Арестованные моряки этапированы в Москву. Всем им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее спланированной провокацией Порошенко в преддверии президентских выборов.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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