В Москве назвали сроки и условия для обмена украинских моряков

Россия в 2019 году может обменять украинских военных моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе, на удерживаемых киевским режимом россиян. Об этом сообщил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах в комментарии «Известиям».

Собеседник издания подчеркнул, что в настоящее время обмен невозможен, однако заявил, что этот процесс может начаться после оглашения приговора военнослужащим ВМС Украины. «В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять», – отметил источник газеты.

По его словам, украинские моряки «не военнопленные, как пытается их выставить Киев», и поэтому «надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене». Дипломат при этом указал, что в этом вопросе многое будет зависеть от готовности украинской стороны «идти на конкретные договоренности».

Собеседник газеты добавил, что до выборов президента на Украине обмен вряд ли возможен, поскольку «Петр Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу». Источники в парламентских и правительственных кругах Украины допустили такой обмен после президентских выборов, первый тур которых намечен на 31 марта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассмотрит предложения Киева по обмену задержанных в Керченском проливе украинских моряков в случае их поступления.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря заявил, что вопрос о судьбе военнослужащих Украины можно будет обсуждать только «после завершения уголовного дела». По его мнению, целью провокации в Керченском проливе было повышение предавыборного рейтинга Порошенко. При этом Киев, полагает российский лидер, ожидал, что кто-то из украинских моряков погибнет.

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. Позднее все задержанные были арестованы до 25 января 2019 года. Арестованные моряки этапированы в Москву. Всем им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее спланированной провокацией Порошенко в преддверии президентских выборов.

Вашингтон и его союзники потребовали освобождения украинских моряков и возвращения задержанных кораблей. В Госдепе США пригрозили Москве введением новых санкций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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