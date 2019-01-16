Посидят до мая: суд оставил под арестом 20 украинских моряков

Лефортовский районный суд Москвы во вторник продлил заключение под стражей 20 украинским военным морякам, арестованным после инцидента в Керченском заливе, тем самым удовлетворив ходатайства следователей ФСБ. Военнослужащие ВМС Украины останутся за решеткой как минимум до 24 апреля текущего года. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Сегодня суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста оставшимся четверым морякам.

Стоит отметить, что адвокаты украинских военных вновь подали прошения о признании подзащитных военнопленными и передаче ходатайств ФСБ в Московский гарнизонный военный суд, однако суд отклонил эти обращения, передает РИА «Новости».

Как сообщал РИА «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. Позднее все задержанные были арестованы до 25 января 2019 года. Арестованные моряки этапированы в Москву. Всем им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее спланированной провокацией Порошенко в преддверии президентских выборов.

Вашингтон и его союзники потребовали освобождения украинских моряков и возвращения задержанных кораблей. В госдепе пригрозили России введением новых санкций.

На прошлой неделе со ссылкой на российский дипломатический источник сообщалось, что Москва в 2019 году может обменять украинских моряков на удерживаемых киевским режимом россиян. Собеседник «Известий» тогда подчеркнул, что в настоящее время обмен невозможен, однако заявил, что этот процесс может начаться после оглашения приговора военнослужащим ВМС Украины. При этом он подчеркнул, что до выборов президента Украины обмен вряд ли возможен, поскольку Петр Порошенко начнет выдавать это за свою победу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.19

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