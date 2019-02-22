ЕСПЧ отверг запрос Киева по инциденту в Керченском проливе

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос украинских властей, в котором Киев просил принять новые обеспечительные меры против России по делу о задержании украинских военных кораблей в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении Минюста РФ.

В ведомстве пояснили, что запрос украинской стороны касался состояния здоровья украинских моряков, находящихся под стражей в Москве и основывался на информации от адвокатов и родных военных о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи.

«Со ссылкой на заключения Министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков власти Украины попытались оспорить качество оказанной в Российской Федерации медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций», – заявили в Минюсте.

Однако, указали в ведомстве, ЕСПЧ счел, что в запросе нет новых аргументов, а сам документ является «идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ».

В начале января стало известно о том, что Киев подал новую жалобу в ЕСПЧ, в которой обвинил Москву в нарушении прав украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. Ранее, 30 ноября Украина подала в Страсбургский суд жалобу на Россию из-за задержания трех кораблей украинских ВМС в Керченском проливе.

Как сообщал «Новый День», вечером 25 ноября российские пограничники задержали с применением оружия два украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и проигнорировали требования остановиться. В результате три судна и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. Позднее все задержанные были арестованы до 25 января 2019 года. Моряков этапировали в Москву. Всем им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В январе Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста всем 24 украинским морякам, удовлетворив ходатайства ФСБ.

В Киеве сочли задержание моряков актом агрессии. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее спланированной провокацией Порошенко в преддверии президентских выборов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.19

В Екатеринбурге власти перенесли «мусорный» митинг из-за таинственного мероприятия в центре. / «Роддома нет, но вы держитесь!» Москвичи взбунтовались против закрытия единственного в районе родильного дома. / В Крыму ответили на планы Украины подать в суд из-за Крымского моста. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»