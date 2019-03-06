США обдумывают передачу Украине военно-морских вооружений

США задумались о возможности предоставления Украине дополнительных вооружений помимо уже предоставленного противотанкового ракетного комплекса, рассказал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Как сообщает УНИАН, по его словам, данный вопрос должен пройти «политические обсуждения». Кроме того, Кертис Скапаротти рассказал, что сейчас обсуждается возможность предоставления вооружения, включающего военно-морские системы. Это, по его словам, должно помочь Украине должным образом реагировать на инциденты, схожие с инцидентом в Керченском проливе.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.03.19

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