Керченский инцидент как повод для новых санкций Запада против РФ

Страны Запада договорились о введении новых антироссийских санкций. Поводом для них стал инцидент в Керченском проливе, пишет Financial Times со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве. По данным газеты, этот вопрос обсудят на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза, а новые ограничения вступят в силу уже в конце марта.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что «все в ЕС поддержат новые санкции», включая противников ограничительных мер в адрес Москвы. Новые санкции якобы затронут физических и юридических лиц, которые имели непосредственное отношение к ноябрьскому инциденту в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских судна за нрушение государственной границы и отказ подчиниться законным требованиям.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на сообщения о возможных новых ограничительных мерах, заявив, что Москва перестала обращать внимание на эту проблему. «Они говорят об этом все время. Мы, правда, уже не следим за этим, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания», – заключил дипломат.

В конце прошлого месяца спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон обсуждает с ЕС возможное введение новых ограничительных мер против России. По его словам, санкции введут, если Москва не станет возвращать Украине задержанных моряков и продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом. Кроме того, спецпредставитель обвинил Россию в использовании задержанных моряков в качестве инструмента давления.

Как писал «Новый День», в ноябре 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу в пределах, установленных еще до возвращения Крыма в состав РФ. Суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников, которым, в свою очередь, пришлось задержать корабли. Все 24 моряка, находившихся на них, были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Они пробудут под стражей до конца апреля.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Путин добавил, что на украинских кораблях находились сотрудники СБУ, которые и руководили операцией. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что задержанные моряки не военнопленные, а фигуранты уголовного дела. Как отмечает РИА «Новости», в минувшую субботу Порошенко присвоил двум из них звание «лейтенанта».

Напомним, в марте 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума. Украина, ЕС и США его результаты не признают. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 13.02.19

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