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Пятница, 15 февраля 2019, 13:22 мск

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США смягчили возможные санкции против банковского сектора РФ

Сенат США смягчил возможные санкции в отношении российских банков, в рамках новой версии законопроекта DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Отмечается, что предыдущая редакция предполагала блокировку операций и активов в американской юрисдикции одного или нескольких банков из списка, в который вошли Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

Теперь указания на конкретные финансовые институты из документа исключены, однако есть отметка о том, что президент США может ввести ограничения против любого российского банка, который, по его мнению, спонсирует «вмешательство России» в демократические процессы в любой стране мира.

Как писал «Новый День», ранее сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых экономических санкциях против банковского, энергетического и судостроительных секторов, а также против российского госдолга.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.02.19

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