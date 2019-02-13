Зампостпреда США при ООН: Верните Крым, отменим санкции

Санкции США будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не передаст Крым под контроль Украины. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн в ходе очередного заседания Совбеза организации. «Наши санкции по Донбассу будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Наши санкции по Крыму также будут продолжаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины», – заявил Коэн.

По его словам, именно Россия должна положить конец украинскому конфликту. «Вывод войск из Восточной Украины и Крыма – это единственный приемлемый исход и единственный, который мы должны принять. Соединенные Штаты подчеркивают нашу однозначную позицию по Украине», – подчеркнул он. Как передает «Интерфакс», Коэн также приветствовал «неизменную приверженность украинского правительства мирному урегулированию конфликта и полному выполнению Минских договоренностей».

Отметим также, что США и ЕС планируют согласовать новые антироссийские санкции до конца марта. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. О подготовке новых ограничительных мер также сообщает Sky News. Поводом для новых санкций стал конфликт в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

Между тем, в Москве неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе и уж тем более там нет российских войск. Россия также отказывается признавать вину в инциденте в Керченском проливе, так как украинские моряки нарушили границу РФ, установленную еще до возвращения Крыма в состав России. Напомним, вечером 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны и доставлены в Керчь. Они арестованы до конца апреля.

Напомним, в марте 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума. Украина, ЕС и США его результаты не признают. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 12.02.19

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