«Пора готовиться к худшему»: в Кремле отреагировали на готовящиеся новые санкции против РФ

Инициированные сенаторами США новые антироссийские санкции, предусматривающие в том числе запрет на сделки с госдолгом России, в первую очередь ударят по иностранцам. Такое мнение высказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, отметив, что РФ готова к введению очередной порции ограничительных мер. Не слишком волнуются по поводу возможных новых антироссийских санкций и в Банке России. В то же время в Кремле заявили, что новые санкции США могут привести к тяжелым негативным последствиям. «Нужно готовиться к худшему», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глав Минфина подчеркнул, что со стороны зарубежных инвесторов есть постоянный интерес к российскому госдолгу, так как считают операции с ним прибыльным инструментом. Новые ограничительные меры «в первую очередь ударят по иностранцам», заявил Силуанов в кулуарах инвестиционного форума в Сочи. «Сами себе в ногу выстрелят», – сказал вице-премьер (здесь и далее цитаты по ИА «Прайм»).

В то же время Россия готова реагировать на эти «неприятные санкции» и поддержать российские банки, если их затронут ограничения, подчеркнул глава Минфина. По его словам, Центробанк и правительство России создали необходимые буферы в случае санкций против российских банков. Вкладчики не пострадают, заверил Силуанов. «Здесь и ликвидность, здесь и поддержка государственная таких банков, с тем чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем чтобы осуществлялись расчеты в этих банках», – уточнил он.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, в свою очередь, заявил, что эффект от новых ограничительных мер будет значительно меньше, чем в 2014 году, поскольку Россия имеет «достаточно большой опыт работы в условиях санкций». «Мы с точки зрения других стран гораздо более независимы в области финансового рынка, чем другие страны, поэтому эффект, который эти санкции оказывали в 2014 году и сейчас, он сейчас будет гораздо меньше», – убежден он. Во вторник вечером на фоне новостей о веозможном введении новых антироссийских санкций со стороны США курс доллара на Московской бирже поднимался до 66,5 рубля, евро – до 74,9 рубля. По состоянию на 12:41 мск, доллар торговался по 66,83 рубля, евро – 75,28 рубля.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин согласился с мнением, что предложенные американскими сенаторами антироссийские санкции не будут достаточно чувствительными. Он полагает, что рубль зря так сильно реагировал на сообщения об их введении. «Хотя рубль отреагировал как будто это системные санкции, но мне кажется, что обойдется конкретным списком (лиц, попавших под санкции. – прим. ред.)», – сказал глава РСПП, чьи слова приводит РБК. Шохин добавил, что данные санкции не повлияют на мотивацию крупных бизнесменов инвестировать в национальные проекты, в отличие от отключения международной банковской системы SWIFT. «Когда начнут SWIFT отключать или такого рода системные санкции, тогда это будет очень чувствительно», – заявил он. Напомним, во вторник вечером

Между тем в Кремле высказали мнение, что вероятные новые антироссийские санкции со стороны США могут привести к «очень пагубным последствиям». «Теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметив, что с учетом настроений в Конгрессе США «на улучшение отношений или хотя бы устойчивую ремиссию «болезни русофобии» надеяться не приходится» (цитата по РБК). Официальный представитель Кремля подчеркнул, что эта «оголтелая русофобия» не имеет под собой никаких оснований.

Песков связал возможные новые антироссийские санкции с попыткой «вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить место для американских компаний». По его словам, действия Вашингтона идут вразрез с общепризнанными правилами международной торговли. «Это подход, иногда граничащий с рэкетирством», – отметил пресс-секретарь главы государства (цитата по «Коммерсанту»). При этом Песков заверил, что против подобных «рэкетирских нападок» кабмин России разработал «ряд эффективных мер», чтобы уберечь страну от вероятных новых рисков.

Как сообщал РИА «Новый День», американские сенаторы подготовили законопроект о новых антироссийских санкциях, поводом для которых стал инцидент с задержанием трех украинских военных судов в Керченском проливе за нарушением госграницы России. Документ предусматривает ограничительные экономические меры для судостроительного сектора и государственных энергетических проектов. Кроме того, сенаторы настаивают на необходимости введения санкций в отношении российских банков, которые, по их мнению, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов в других странах». Документ также предполагает запрет сделок с новым российским госдолгом. Помимо этого, в документе предлагаются санкции, направленные против российского киберсектора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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