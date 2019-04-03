ЦБ заявил о пользе санкций для России, забыв про обнищание населения

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что санкции против России оказали позитивное влияние на развитие отечественной экономики. Спорное высказывание прозвучало в ходе выступления на биржевом форуме в Москве.

«Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», – сказал Швецов (цитата по РИА «Новости»), отметив, что «можно даже спасибо сказать».

Зампред Центробанка также высказал мнение, что Россия «существенным образом макроэкономически выглядит лучше, чем другие страны». «Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга государственного, соотношение резервов, совокупная доля импорта… Все макроэкономические показатели у нас выглядят очень хорошо и формируют определенный элемент доверия», – подчеркнул Швецов. Впрочем, он признал, что перспектива усиления санкций создает «элемент недоверия и непредсказуемости».

Напомним, в мае прошлого года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что санкции больно бьют по экономике России. «Где-то 0,2-0,3% ВВП отнимают санкции экономический рост. После последней волны (т.е. после санкций, введенных США в начале апреля 2018 года – прим. ред.), скорее всего, влияние увеличилось до 0,5% ВВП», – сказал Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Глава СП добавил, что поставленные перед правительством «задачи, планы уменьшаются такими внешнеполитическими рисками». Напомним, в начале апреля 2018 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских бизнесменов и компаний, в числе которых оказался Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и ГАЗ, и Виктор Вексельберг и группа «Ренова», Рособоронэкспорт и др.

В феврале этого года стало известно о том, что сенаторы США внесли в конгресс США законопроект о новых экономических санкциях против банковского, энергетического и судостроительных секторов России, а также против российского госдолга. Поводом стал инцидент с задержанием трех украинских военных судов в Керченском проливе за нарушением госграницы России.

В Кремле заявили, что новые санкции США могут привести к тяжелым негативным последствиям. «Нужно готовиться к худшему», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ готова к введению очередной порции ограничительных мер. Не слишком волнуются по поводу возможных новых антироссийских санкций и в ЦБ. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов высказал мнение, что эффект от новых ограничительных мер будет значительно меньше, чем в 2014 году, поскольку Россия имеет «достаточно большой опыт работы в условиях санкций».

Между тем ряд представителей экспертного сообщества не согласились с позицией финансовых властей. В частности, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев заявил, что россияне не готовы к новым санкциям. Экономист отмечает, что можно сколько угодно заявлять о готовности к новым ограничительным мерам, то есть к экономическим трудностям, однако текущий уровень жизни россиян и состояние отечественной экономики свидетельствуют об обратном.

Эксперт не верит, что российская экономика войдет к 2024 году в пятерку крупнейших и будет демонстрировать темпы роста, превышающие мировые, – именно такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин в новом майском указе. «Никакого такого экономического роста не будет, поэтому вопрос о готовности россиян к новым санкциям (экономическому кризису) действительно представляется актуальным», – пишет он в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

Сегодня стало известно, что трудности с приобретением необходимых товаров испытывают почти 80% российских семей. 14,6% утверждают, что им с трудом удается обслуживать потребности своей семьи. Кроме того, как сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата, более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например срочным ремонтом жилья или заменой предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги. Более трети семей (35,4%) не имеют финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон).

По оценке Росстата, средний доход россиян в 2018 году составлял 32,6 тыс. рублей в месяц. Начиная с 2014 года, реальные доходы жителей России упали почти на 11%. В январе 2019 года реальные доходы снизились еще на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. По итогам 2018 года за чертой бедности жили 12,9% населения или 18,9 млн человек.

Напомним, первые антироссийские санкции были введены в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. К ограничениям присоединились США, Евросоюз и другие государства. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив к ввозу продовольствие из тех стран, которые ввели антироссийские санкции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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