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Четверг, 24 мая 2018, 13:20 мск

Новости Экономика

Власти признали, что санкции больно бьют по экономике РФ. Нефть не поможет

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил влияние западных санкций на российскую экономику. По его словам, давление ограничительных мер на ВВП России выросло после санкций, введенных США в начале апреля.

«До последней волны санкций мы полагали, что влияние уменьшается… Где-то 0,2-0,3% ВВП отнимают санкции экономический рост. После последней волны, скорее всего, влияние увеличилось до 0,5% ВВП», – сказал Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Глава СП добавил, что поставленные перед правительством «задачи, планы уменьшаются такими внешнеполитическими рисками».

Кудрин также заявил о рисках падения цены на нефть до $50 за баррель в ближайшие три года. «Сейчас высокая цена на нефть, начался рост и вроде резервы тратить мы не будем, но цена может через год, два или три снова стать 50 долларов, – цитирует чиновника РИА «Новости». «Это первый большой риск», – констатировал он.

Напомним, в начале апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 российских бизнесменов и компаний, в числе которых оказался Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании «Русал», En+ и ГАЗ, и Виктор Вексельберг и группа «Ренова», Рособоронэкспорт и др. 22 мая Госдума одобрил в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях. Документ дает право кабмину по решению президента РФ вводить ответные меры на недружественные действия США и других государств, поддержавших антироссийские санкции.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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