Путин получил карт-бланш: Госдума одобрила закон о контрсанкциях

Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Документ допускает ответные меры на недружественные действия США и иных государств, поддержавших антироссийские санкции, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Правительству по решению президента РФ дается право вводить различные контрсанкционные меры, однако они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на ввозимое для личного пользования. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом РФ на основании предложений Совета безопасности РФ.

Согласно закону, ответные меры могут применяться к США и другим иностранным государствами, российским физическим и юридическим лицам. Кроме того, контрсанкции грозят организациям, находящимся под юрисдикцией недружественных стран, прямо или косвенно подконтрольные им или аффилированные с ними, должностным лицам и гражданам этих стран. Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества, запрете или ограничениях на ввоз или вывоз продукции и сырья, на участие в госзакупках и закупках, в приватизации государственного и муниципального имущества, организации и проведении от имени РФ приватизационных сделок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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