Россияне оплатят контрсанкции из своих кошельков: ритейлеры предупредили о росте цен

Закон о контрсанкциях может стать причиной роста цен в российских магазинах. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Кроме того, негативное влияние на ритейл окажет готовящийся к принятию законопроект, подразумевающий уголовное наказание за исполнение антироссийских санкций.

По словам представителя АКОРТ Романа Черниговцева, закон о контрсанкциях увеличит расходы бизнеса на внутренний контроль в компаниях и на возможные санкционные штрафы. Очевидно, что ритейлеры переложат издержки на плечи покупателей, в результате вырастут цены для конечного потребителя, пишет RNS.

Помимо этого, в ассоциации считают, что из-за контрсанкций может увеличиться контрольно-надзорная нагрузка со стороны проверяющих органов. Чтобы минимизировать риски, в АКОРТ предлагают «равномерно распределять любые контрсанкционные проверки по всей цепочке товародвижения, начиная с таможенных пунктов».

Давая симметричный ответ на введенные другими странами ограничения, российским законотворцам стоит оценивать негативное дестабилизирующее воздействие на внутренний рынок, подчеркнули в ассоциации ритейлеров.

Повлиять на торговлю в России также может другая инициатива, подразумевающая уголовное наказание за исполнение санкций. «Этот свежий законопроект по ведению уголовной ответственности за содействие исполнению антироссийских санкций, безусловно, приведет к ухудшению условий работы компаний вообще в целом и, в частности, ритейла, как розничного, так и оптового звена», – отметил Черниговцев.

В зоне риска окажутся производители, ориентированные на внешние рынки. В первую очередь речь идет о сельскохозяйственной продукции. «В целом законопроект о внесении поправок в КоАП, связанных с дополнительной административной и уголовной ответственностью, нам представляется излишним, поскольку в целом зона возможного потенциального действия законопроекта уже регулируется. Ограничение импорта продуктов действует довольно давно, и многое уже запрещено», – объяснил представитель АКОРТ.

Сегодня закон о контрсанкциях был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Документ дает право правительству по решению президента РФ вводить различные контрсанкционные меры, однако они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на ввозимое для личного пользования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

Рубль набирает силу: надолго?. / Финал отопительного сезона омрачен – платежи ЖКУ вырастут. / Дело о хищениях в «Тольяттиазоте» обещает обернуться громким скандалом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»