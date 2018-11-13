Ни денег, ни перспектив: известный экономист заявил о неготовности россиян к новым санкциям

Жители России не готовы к усилению антироссийских санкций со стороны Запада, убежден директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Экономист отмечает, что можно сколько угодно заявлять о готовности к новым ограничительным мерам, то есть к экономическим трудностям, однако текущий уровень жизни россиян и состояние отечественной экономики свидетельствуют об обратном.

Эксперт не верит, что российская экономика войдет к 2024 году в пятерку крупнейших и будет демонстрировать темпы роста, превышающие мировые, – именно такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин в новом майском указе. «Никакого такого экономического роста не будет, поэтому вопрос о готовности россиян к новым санкциям (экономическому кризису) действительно представляется актуальным», – пишет он.

«Исходное состояние уже видится не очень хорошим», – полагает эксперт. «Реальные располагаемые денежные доходы в 2014-2017 годах снижались (за четыре года падение составило нарастающим итогом около 11%), – пишет Николаев в своем блоге на сайте «Эха Москвы». – В первой половине 2018 года доходы было вышли в плюс (не удивительно, после такой-то накачки бюджетной сферы деньгами накануне президентских выборов), но уже в августе реальные доходы вновь снизились в годовом выражении (-0,9%), а в сентябре 2018 года падение ускорилось (-1,5%)».

Экономист в связи с этим ожидает, что «реальные располагаемые денежные доходы с большой долей вероятности будут снижаться и в будущем». «И это тоже надо учитывать, анализируя нашу готовность к кризису», – подчеркивает он.

По мнению Николаева, обещанный властями РФ ежегодный рост пенсий на 1000 рублей, который чиновники подают как один из плюсов повышения пенсионного возраста, не скажется на доходах населения РФ положительно. Ожидаемое введение индивидуального пенсионного капитала (ИПК), так и высокая по сравнению с прогнозной инфляция также уменьшат реальные доходы, уверен он. «Поэтому будущие доходы граждан будут, в лучшем случае, стагнировать», – заключил Николаев.

Кроме того, экономист обращает внимание на то, что «задолженность по кредитам физических лиц выросла до рекордных 14 трлн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года)», что также не позволяет говорить о реальной готовности россиян к санкциям.

«В-четвертых, в третьем квартале 2018 года индекс потребительских ожиданий россиян резко снизился: на 6 процентных пунктов по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составил -14% (именно на столько число негативно оценивающих ситуацию людей превосходит число тех, кто смотрит на будущее позитивно)», – пишет эксперт.

«Потребительские ожидания – это то, как население оценивает изменения экономической ситуации в стране, в личном материальном положении, а также благоприятность условий для крупных покупок. То есть ничего хорошего в скором будущем большинство россиян не видят», – подчеркивает Николаев.

Подытоживая, эксперт отмечает, что «уровень жизни россиян в последние годы снижался и в будущем это с большой долей вероятности продолжится». «Сегодня они набрали кредитов, к тому же настроение не очень хорошее. Можно утверждать, что россияне готовы к новым санкциям, готовы к кризису? – Нет», – делает вывод Николаев. «А готовы ли российские власти к новым санкциям? – Это важный вопрос, достойный отдельного рассмотрения», – резюмирует экономист.

Как сообщал «Новый День», в ноябре США могут усилить антироссийские санкции: запретить операции с российским госдолгом и ограничить операции крупнейших российских банков в долларах. Впрочем, в январе текущего года американский минфин рекомендовал не распространять санкции на госдолг РФ, так как это может вызвать серьезные негативные последствия на рынках за пределами России.

7 ноября Госдепартамент США заявил о намерении ввести второй пакет экономических санкций в отношении Москвы из-за «дела Скрипалей», так как не может удостовериться в том, что Россия соблюдает законодательство о химическом оружии. Первый пакет антироссийских мер за якобы имевшее место применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок» Госдеп ввел 27 августа. Тогда под запрет попал экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Второй пакет, как ожидалось, вступит в силу спустя три месяца, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.

8 ноября Минфин США расширил антироссийские санкции, введенные из-за воссоединения Крыма с РФ. В черный список добавили трех физических лиц и девять организаций, в том числе несколько крымских санаториев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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