Moody's дало прогноз по рейтингу России после введения новых санкций

Ужесточение санкций США в отношении России не приведет к понижению ее суверенного рейтинга, однако может повлечь ухудшение прогноза до стабильного с позитивного, сообщила в старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

«Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня», – приводит ее слова РИА «Новости». При этом аналитик отметила, что агентство не ожидает, что ужесточение санкций приведет к понижению рейтинга. Впрочем, она не исключила, что прогноз может быть пересмотрен с позитивного на стабильный.

В январе 2018 года Moody's улучшило прогноз по рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Одновременно рейтинг подтвердили на уровне «Вa1» – неинвестиционном по шкале агентства. По словам Линдоу, нынешний позитивный прогноз по рейтингу России означает вероятность «примерно 30% того, что рейтинг будет изменен в этом направлении», то есть повышен.

Аналитик Moody's считает, что российские власти смогут справиться с возможными новыми санкциями со стороны США за счет тех же инструментов, что использовались в 2015 году, а также потому, что госфинансы находятся в более выгодной позиции, чтобы выдерживать новые санкции, например, против госдолга.

По ее словам, в последние четыре года Москва продемонстрировала способность справляться с санкциями, а с течением времени их влияние становилось меньше. При этом ЦБ и Минфин «адаптировали свою политику для противодействия санкциям». По словам Линдоу, с большой вероятностью новые санкции, как и предыдущие, «окажут большое влияние в краткосрочной перспективе, а затем оно будет постепенно уменьшаться».

«Менее вероятны вторичные санкции и санкции, запрещающие государственным банкам совершать долларовые операции. Такие санкции могут оказать большее влияние в ближайшей перспективе, но правительство разрабатывает меры, которые со временем могут уменьшить их влияние. Более жесткие санкции, вроде этих, потребуют дополнительной подготовки со стороны правительства. Более серьезные санкции могут оказать длительные последствия – в течение трех-пяти лет», – полагает старший вице-президент Moody's.

По мнению Линдоу, власти США осознали, что их действия «непреднамеренно окажут влияние на страны Западной Европы и их торговлю», а также то, что эти меры «слишком деструктивны и для экономики этих стран, а не только для России». В ходе конференции Moody's Линдоу сообщила, что агентство при отсутствии санкций или изменений внутри страны может повысить рейтинг России до инвестиционного уровня уже в 2019 году.

Стоит отметить, что глава ВТБ Андрей Костин считает, что финансовый сектор России справится в случае введения санкций США против одного-двух банков. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». «Безусловно, у нас есть планы, и мы их прорабатываем и с правительством, и с Центральным банком – каким образом избежать последствий, прежде всего для вкладчиков, для людей, для компаний», – сказал он. «Я все-таки не думаю, что это санкции будут повально против всего финансового сектора, а если санкции будут против выборочно одного-двух финансовых учреждений, то в целом система в состоянии выдержать этот удар. Я думаю, что мы справимся»,– заявил глава ВТБ.

Российский рынок акций и рубль оказались под давлением в апреле и августе после намерений США ввести дополнительные санкции против России. Группа сенаторов летом внесла проект закона, в том числе, о санкциях против нового российского госдолга и госбанков. В списке возможных фигурантов – ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

Москва, Иван Гридин

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