«В долговой яме»: россияне берут кредиты, чтобы выжить

В России каждый шестой житель, взявший кредит, балансирует на грани «долгой ямы» – общий долг заемщиков достиг 14 трлн рублей, что на 4 трлн больше, чем в 2013 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве. По оценке экспертов, если разделить заемщиков на несколько категорий, то ситуация выглядит еще менее оптимистичной.

На грани «долговой ямы»

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков обратил внимание, что при изучении сегментов, связанных «с величиной дохода», становится очевидно, что «низкодоходная часть населения» балансирует на грани «долговой ямы».

«Мы видим, 10% заемщиков имеют доход до 15 тысяч рублей. Их долговая нагрузка превышает 30% (то есть 30% от своей зарплаты они ежемесячно тратят на погашение кредитов). Нельзя сказать, что 30% – это критически значимая величина – по расчётам, величина, которая критически влияет на комфортное проживание человека – 50%», – отметил Волков.

При этом, по оценке экспертов, для тех, кто зарабатывает около 15 тысяч рублей, отдавать почти треть заработной платы сложнее, чем для тех, кто разрабатывает, например, около 100 тысяч, так как первые в этом случае могут оказаться на грани прожиточного минимума.

«Низкодоходная часть населения требует отдельного внимания, поэтому внимание банков нацелено на этот сегмент и внимание регулятора с точки зрения нормативов и проценты ставок – тоже. Именно этот сегмент является очень сложным», – подчеркнул Волков.

Кроме этого, он сообщил, что доля закредитованных заемщиков, которые имеют текущую долговую нагрузку более 60%, составляет 6,5%.

«А это уже близко к тому самому понимаю «долговой ямы». Обслуживать такой долг уже очень сложно. Это как раз преддефолтное состояние. Доля их постепенно снижается, но самостоятельно человек выбраться из этого состояния, как правило, почти не может», – подчеркнул он.

В «преддефолтном состоянии» оказались жители нескольких регионов

По словам Волкова, в ряде регионов сложилась кризисная ситуация, когда люди «не справляются с текущими расходами на жизнь и берут взаймы». «Антилидером» в таком рейтинге является Амурская область.

«Посмотрите, Московская область – 3,8%, Амурская область -13,3%. Кратное превышение. Здесь очень важно, это вопрос не только регулятора», – сказал он и подчеркнул, что проблему нужно решать и местным властям.

Кроме этого, негативные тенденции отмечаются в Северной Осетии и Кировской области (около 11% заемщиков находятся в «долговой яме»). Сложная ситуация в Коми, Красноярском крае, Архангельской и Мурманской областях (10,6-10,5%).

В числе регионов, где доля преддефолтного состояния заемщиков чрезвычайно мала, эксперт назвал Санкт Петербург (4,3%), Курганскую (4,2%) и Смоленскую (4,1%) области, а также Брянскую, Псковскую и Ярославскую области (4%).

В то же время наиболее благоприятная обстановка сложилась в Москве и Подмосковье, где число заемщиков, которые находятся в «долговой яме» не превышает 3, 5% (столица) и 3,8% (область).

«Безусловно, Москва и Московская область, если дело касается общей ситуации, находятся по проблемности в самой выгодной позиции. Регион, наравне с Санкт-Петербургом, находится в лидерах по объему портфеля, при этом – в лидерах по минимальной просрочке, и общий уровень долговой нагрузки один из самых низких», – сказал Волков.

Член Центрального штаба ОНФ, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов, со своей стороны, отметил, что в московском регионе «закредитованность достаточно высокая». «Так же, как и в Тюменском регионе и в других регионах, с хорошим стабильным доходом населения. Это здоровая ситуация, когда граждане понимают, что есть работа и есть, где ее найти, в случае необходимости используют кредитный инструмент», – сказал он.

Охранники и учителя отдают треть своих зарплат на погашение кредитов

Комментируя ситуацию, которая складывается с долговой нагрузкой в различных профессиональных сообществах, Волков констатировал, что в самой тяжелой ситуации оказались работники охраны, которые отдают «на обслуживание кредитов 33% доходов.

Далее идут работники в сфере транспорта и логистики (около 28%). Третье место занимают работники образования, которые ежемесячно выделяют около 27% от зарплаты на кредиты. Не менее 25% доходов в среднем уходит на погашение займов у работников общественного питания, юристов и работников туризма гостиничного бизнеса.

От 24 до 19% дохода на погашение кредитов тратят те, кто работают в СМИ, в торговле, автосервисах, закупках, строительстве, банковской сфере и рекламе, а также менеджеры и бухгалтеры. 15% – служащие в телекоммуникационной сфере.

«Меньше всего закредитованы работники, занятые в сфере IT», – сообщил Волков. По его словам, эта часть заемщиков тратит на погашение кредитов около 13% от доходов.

Как предотвратить банкротство

Как отметил заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров, чтобы не попасть в огромные долги, прежде всего, нужно оценить необходимость покупки товара и услуги. «Действительно ли вам это нужно, и каким другим путем вы можете ее приобрести. Что такое кредит – мы, по сути, переплачиваем за то, что нам нужно прямо сейчас», – сказал он и напомнил, что снизить долговую нагрузку поможет более крупный первый взнос из накоплений.

Еще одно из самых важных правил – оценка условий кредитного договора. «18% людей считают кредит сложным, то есть, не понимают, не читают, берут и подписывают (договор), а с условиями надо разбираться», – подчеркнул он.

Кроме этого, Макаров обратил внимание на такие простые правила, как расчёт своего бюджета с учетом кредитной нагрузки и рисков, которые в себе несет денежный займ. «Понятно, что это сложно просчитать, экономические условия меняются, но, тем не менее, все мы знаем о тех самым валютных ипотечниках, которые не заложили себе валютные риски и не подумали о том, что будет, если риски будут реализованы», – сказал эксперт.

Он также отметил необходимость формирования подушки безопасности и страхования. Однако, вероятнее всего, здесь речь идет не о тех, людях, которые вынуждены брать кредиты, потому что им не хватает зарплаты на жизнь.

Москва, Мария Вяткина

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