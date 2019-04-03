Россияне назвали минимальную сумму для выживания в родной стране

Минимальный доход, который позволяет российской семье «свести концы с концами» составляет в среднем 58,5 тыс. рублей. Такой вывод можно сделать на основе данных Росстата, пишет РБК. Трудности с приобретением необходимых товаров испытывают почти 80% семей, а 14,6% утверждают, что им с трудом удается обслуживать потребности своей семьи.

Наименее требовательны оказались пенсионеры. Так, для выживания пожилой пары минимальный доход должен составлять не менее 38,3 тыс. рублей. Семьям с детьми и одним родителем требуется минимум 62,5 тыс. рублей в месяц на обеспечение самых необходимых нужд. Молодым парам, как с детьми, так и без них, требуется в среднем 69 тыс. рублей. Самый большой доход необходим многодетным семьям, не менее 82 тыс. рублей ежемесячно.

Кроме того, более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например срочным ремонтом жилья или заменой предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.

Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, круглогодично есть фрукты не имеют финансовой возможности 21,1% семей. Более трети семей (35,4%) не имеют финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%. Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество. 11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

Почти половина (49,1%) российских семей признались, что не могут позволить себе ежегодно проводить недельный отпуск вне дома.

Росстат сообщает, что средний доход россиян в 2018 году составлял 32,6 тыс. рублей в месяц. Начиная с 2014 года, реальные доходы жителей России упали почти на 11%. В январе 2019 года реальные доходы снизились еще на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. По итогам 2018 года за чертой бедности жили 12,9% населения или 18,9 млн человек.

Отметим, что статистика Росстата о финансовом положении домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.04.19

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