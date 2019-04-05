«Почему именно обувь?»: в Кремле не перестают удивляться данным о нехватке у россиян денег на неё

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об исследовании Росстата об уровне жизни россиян, согласно которому у трети граждан не хватает денег на покупку обуви. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он вновь заявил о непонимании тех критериев, по которым ведомство проводило данное исследование, и почему в нем речь идет именно об обуви. Представитель Кремля также выразил мнение, что эта работа носит скорее академический, чем прикладной характер.

«Путину… об этих изысканиях было доложено», – заявил Песков. При этом он отметил, что в Кремле также ознакомились с разъяснениями Росстата о методике исследования об условиях жизни жителей РФ. «Мы ознакомились. Были и раньше такие изыскания. Но, опять же, критерии, в соответствии с которыми происходит это изыскание… Почему речь идет именно об обуви? – сказал пресс-секретарь президента. – Видимо, это какой-то говорящий параметр».

Песков добавил, что он не склоняется к тому, чтобы «рассматривать эти исследования с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Песков удивился данным Росстата о том, что у трети россиян не хватает денег на обувь, и попросил ведомство объяснить эти данные. «Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», – сказал Песков.

В ведомстве в ответ на это заявили, что их исследование является одним из самых глубоких и репрезентативных в России. «Методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики», – отметили в Росстате, отметив, что последнем исследовании было опрошено 60 тысяч домохозяйств, а «интервью проводились с каждым из членов семьи и занимало не меньше часа-полутора».

Более того, указали в Росстате, что данные последнего исследования нужно рассматривать комплексно с учетом того, что ответы его участников «носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности».

Ведомство также обратило внимание на то, что при оценке результатов нужно учитывать статистику прошлых лет. Росстат подчеркнул, что по сравнению с 2016 годом число семей, все члены которых имеют возможность приобретать по две пары обуви ежегодно, увеличилось с 50,3% до 63,8%. Кроме того, в Росстате заявили, что число семей, которые с большими затруднениями могут «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, уменьшилось с 17,4% до 14,6%. Также в ведомстве отчитались о том, что число домохозяйств, имеющих возможность приглашать гостей на семейное торжество, увеличилось с 70,5% до 74,2%.

На этой неделе в СМИ появились данные исследования Росстата за 2018 год, согласно которым минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность приобрести самое необходимое. При этом почти 80% россиян признались, что испытывают финансовые трудности и вынуждены отказывать себе в покупке вещей первой необходимости, информировал РБК. 10% респондентов заявили, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы дважды в неделю, каждый пятый (20%) экономит на овощах и фруктах. Более 35% россиян признались, что не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви. Половина опрошенных сообщила, что не может себе позволить раз в год ездить в отпуск на неделю.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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