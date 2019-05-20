Даже не надейтесь: Счетная палата не верит в рост реальных доходов россиян

Счетная палата России пессимистически оценивает вероятность роста доходов населения страны по итогам 2019 года.

Контрольное ведомство считает маловероятным рост реальных доходов россиян в текущем году после падения в первом квартале. Об этом говорится в аналитической записке СП о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь – март 2019 года.

В Счетной палате отметили положительную динамику, которую показывали в первом квартале 2019 года цены на нефть марки Urals и курс рубля. В то же время, указали в ведомстве, инфляция в марте ускорилась до 5,3 % в годовом выражении, что существенно выше таргета ЦБ РФ по инфляции в 4%. «На этом фоне промышленное производство выросло на 2,1%, оборот розничной торговли – на 1,8%», – отмечается в докладе.

В СП при этом обратились внимание на то, что реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом налогов и обязательных платежей) в первом квартале продолжали сокращаться. По итогам отчетного периода этот показатель снизился на 2,3%, напомнили аудиторы и указали, что данная ситуация вряд ли исправится к концу года.

«Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во втором – четвертом кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным», – заключила Счетная палата.

Напомним, в апреле Министерство труда и соцзащиты России заявило о рекордном росте реальных зарплат в стране. Как отметил глава ведомства Максим Топилин, реальная заработная плата россиян в 2018 году выросла на 6,8%. Это рекордный показатель с 2012 года, подчеркнул глава Минтруда на расширенном заседании коллегии министерства на прошлой неделе.

Однако заявления Минтруда не соотносятся с данными соцопросов. Ранее были обнародованы результаты исследования Росстата об уровне жизни россиян, согласно которым затруднения с приобретением необходимых товаров испытывают почти 80% семей. При этом 14,6% признались, что им с трудом удается обслуживать потребности своей семьи. Каждый десятый заявил, что не может себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы дважды в неделю, каждый пятый (20%) экономит на овощах и фруктах. Более 35% россиян признались, что не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

На исследование, вызвавшее общественный резонанс, обратили внимание в Кремле. В президентской администрации эта работа вызвала удивление и вопросы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков удивился данным Росстата о том, что у трети россиян не хватает денег на обувь, и попросил ведомство объяснить эти цифры. После разъяснений Росстата о том, что исследование нужно рассматривать с учетом того, что ответы его участников «носят субъективный характер», представитель Кремля вновь заявил о непонимании тех критериев, по которым ведомство изучало уровень жизни населения, и почему в нем речь идет именно об обуви. При этом Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован об этом исследовании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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