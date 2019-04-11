Затягивание поясов: россияне всё больше экономят и отказываются от крупных покупок

Большинство россиян (55%) считает, что нынешнее время неблагоприятно для крупных покупок. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного 26 марта.

Согласно итогам исследования, почти каждый четвертый (23%) занимают противоположную позицию. Еще 22% затруднились с ответом.

Более двух третей (69%) жителей России признались, что в настоящее время не готовы рассматривать вопрос о получении крупных займов. 15% респондентов полагают, что сейчас хорошее время, чтобы взять кредит.

Отвечая на вопрос, как лучше поступить со сбережениями, 48% россиян заявили, что лучшим вариантом распоряжения свободными средствами станет открытие банковского вклада. В 2016 году такой точки зрения придерживались 35%. Почти треть (29%) считают, что деньги нужно забрать из банка.

Две трети россиян (68%) считают необходимым сократить повседневные расходы (в 2016 году – 63%). В то же время быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным каждый пятый (20%). Таким образом, в непростой экономической ситуации россияне по-прежнему ориентированы на сберегательное поведение.

Во всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник» участвовали 1600 респондентов старше 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.04.19

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