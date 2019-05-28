Россияне затянули пояса. Опрос показал, на чем экономят граждане

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир». «Лишь 17% опрошенных заявили, что они ни на чем не экономят. Таким образом, был прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят: в 2016 году – 11%, в 2017 году – 18%, а в 2018 – уже 24%", – говорится в исследовании.

Число россиян, которые сократили свои траты, увеличилось по всем статьям расходов. «В этот раз еда не стала главной статьей экономии, как в предыдущие годы. Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях – об этом заявили 29%", – добавляет «Ромир». В прошлом году показатель составлял 12%. Почти четверть опрошенных (24%) сообщили, что были вынуждены экономить на еде. Годом ранее эта доля составляла 17%.

Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года – 23%. Доля граждан, сокративших траты на развлечения, выросла до 22% с 6%, на деликатесы – до 20% с 6%, на алкоголь и сигареты – до 13% с 5%, на рестораны – до 15% с 4%, на косметику – до 8% с 1%.

Опрос также показал, что доля россиян, экономящих на медицине, выросла до 7% с 1% годом ранее, на бытовых услугах – до 8% с 3%, на транспорте – до 5% с 1%, на занятиях спортом – до 7% с 1%. При этом россияне вернулись к экономии на мобильной связи: в 2019 году на ней экономили 4% опрошенных (опрос 2018 года таких граждан не зафиксировал). Кроме того, 11% опрошенных (годом ранее – 2%) экономили на гаджетах.

По мнению президента «Ромира» Андрея Милехина, подобные результаты исследования вполне закономерны. «Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне немного расслабились в 2017 году. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса», – сказал Милехин.

Как писал «Новый День», в середине мая было установлено, что всё больше россиян оценивают свое материальное положение как «плохое» и «очень плохое». Об этом говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По данным исследования, почти треть жителей России называют себя бедняками.

Из документа следует, что в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля россиян, считающих себя бедными, выросло с 25,3% до 29,6%. Еще 7,2% жителей России оценивают свое текущее материальное положение как «хорошее» и «очень хорошее». Однако в сравнении с первым кварталом 2018 года их число сократилось на 1,8%. Больше половины россиян (63%) назвали свое материальное положение средним. Годом ранее таких было больше – 65,7%.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что экономический кризис в стране преодолен и Россия стоит на пороге экономического роста. В очередной раз в таком ключе высказался премьер Дмитрий Медведев. В ходе выступления на коллегии Минэкономразвития он заявил, что слово «кризис» исчезло из актуальной экономической лексики. Теперь, добавил глава правительства, во главе угла поставлены «дискуссии на тему создания условий для устойчивого экономического роста». Премьер в связи с этим не преминул поставить в заслуги кабмина «создание базовых макроэкономических условий» для «ускорения экономического роста».

Всероссийский опрос «Ромира» проводился в апреле, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Граждан спрашивали, на каких статьях расходов они экономили в течение последнего года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.19

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