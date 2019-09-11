Средний чек покупок россиян рухнул до рекордных отметок

Средний чек покупок граждан России со 2 по 8 сентября снизился до 516 рублей, что на 8% меньше, чем неделей ранее. Россияне уменьшают количество покупок на фоне сокращения общих расходов. Такие данные предоставил исследовательский холдинг «Ромир».

Информация получена посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel. Аналитики используют данные потребления 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек.

«Средний чек в текущем году уступил аналогичному показателю прошлого года 3 рубля или 0,6%. Однако по сравнению с медианными значениями 2012 года, периодом начала наблюдений, средний чек 36-й недели прибавил 61,1%», – сообщает «Ромир».

Ранее исследователи зафиксировали сильное снижение расходов среднестатистической российской семьи. На 36-й неделе показатель уменьшился на 10%, траты составили 4107 рублей.

В мае стало известно, что около половине российских семей (48,2%) в четвертом квартале 2018 года денег хватало лишь на питание и одежду. Это следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения. Граждане признались, что не могут позволить себе товары длительного потребления, например, смартфон, мебель, бытовую технику. Однако в сравнении с четвертым кварталом 2017 года в России стало несколько меньше семей, которым хватает денег только на еду и одежду. Тогда, по официальным статистическим данным, об этом заявляли 49,8% домохозяйств.

Напомним, что, по данным Росстата, реальные денежные доходы россиян в первом полугодии-2019 по сравнению с прошлогодним уровнем снизились на 0,4%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.19

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