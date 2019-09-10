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Вторник, 10 сентября 2019, 14:39 мск

Новости Экономика

Не от хорошей жизни: россияне резко ужали расходы

Недельные расходы среднестатистической российской семьи уменьшились на 10%. За минувшую неделю траты составили 4107 рублей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«После трех недель роста в период со 2 по 8 сентября объем ежедневных трат россиян резко пошел на спад», – отмечают аналитики. По их оценке, «на 36-й неделе среднестатистическая семья потратила на товары повседневного спроса порядка 4 107 рублей, что на 10,1% меньше, чем неделей ранее».

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года недельные расходы россиян выросли на 1,1%.

Исследование Romir Scan Panel основано на данных потребления 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек. Его участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Затем эти данные в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

Ранее социологи холдинга «Ромир» сообщили, что за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, снизилось до 17%. В прошлом году таких было 24%.

В мае стало известно, что около половине российских семей (48,2%) в четвертом квартале 2018 года денег хватало лишь на питание и одежду. Это следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения. Граждане признались, что не могут позволить себе товары длительного потребления, например, смартфон, мебель, бытовую технику. Однако в сравнении с четвертым кварталом 2017 года в России стало несколько меньше семей, которым хватает денег только на еду и одежду. Тогда, по официальным статистическим данным, об этом заявляли 49,8% домохозяйств.

Напомним, что, по данным Росстата, реальные денежные доходы россиян в первом полугодии-2019 по сравнению с прошлогодним уровнем снизились на 0,4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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